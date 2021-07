Libri Meridionale: torna la rassegna culturale a Castellabate

Il Comune di Castellabate patrocina anche quest’anno la rassegna “Libri Meridionali, vetrina della piccola editoria del Sud 2021” giunta alla sua XXXI edizione, proposta dal Direttore artistico e culturale, il prof. Gennaro Malzone. La serata di apertura, sabato 17 luglio, per l’atteso e ormai tradizionale appuntamento anche quest’anno si svolgerà presso il Castello dell’Abate, tutte le sere fino al 29 agosto.

Lo scenario per incontri-salotti per la presentazione di testi con autori ed ospiti del settore letterario, sarà la corte dell’antico maniero e le sale interne al primo piano, per l’esposizione di testi di varie Case editrici, tutte del Sud Italia.

Il Sindaco f.f. Luisa Maiuri, commenta così l’appuntamento culturale: «La rassegna vedrà, nel susseguirsi delle serate, ospiti di grande spessore, presentazione di libri e salotti culturali molto interessanti, anche organizzati direttamente dal nostro Comune. Al professor Gennaro Malzone e ai suoi collaboratori, per la lodevole attività di promozione che non si è mai fermata neanche durante la pandemia, va tutta la nostra stima per l’impegno nel rintracciare e far scoprire questi testi che sono la testimonianza tangibile del lavoro di autori ed editori meridionali, anche locali ed emergenti».

