L’almanacco del 15 luglio 2021

E’ il 196° giorno dell’anno, 28ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 169 giorni.

Santi del giorno

San Bonaventura (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Plechelmo (Vescovo Missionario)

San Vladimiro di Kiev (Principe)

Santa Valentina (Venerata a Nevers)

Santa Rosalia

Etimologia

Rosalia, etimo incerto, probabilmente è un adattamento del personale provenzale “Rocelin”, “Roscelin”, comune in tutte le lingue trovadoriche, composto da “hrothi”, “fama”, e da “lind”, “scudo di tiglio”. Frequente in tutto il Sud Italia, grazie al culto per la Santa omonima.

Proverbio del giorno

Non far tempeste, luglio mio, sennò il mio vino addio

Aforisma del giorno

La fantasia è tanto più robusta quanto più debole è il raziocinio. (Giambattista Vico)

Accadde Oggi

2006 – Lancio di Twitter

1905 – Debutto letterario di Lupin

1983 – Nintendo lancia la console NES

Sei nato oggi?

Dominato da un fortissimo spirito di indipendenza, ti muovi nel mondo come un cavallo a briglia sciolta che non accetta limiti né imposizioni. Affronti le difficoltà con coraggio e non ti pieghi a compromessi. La tua libertà viene prima di tutto e non vi rinuncerai né per la carriera, né per l’amore.

Celebrità nate in questo giorno

1606 – Rembrandt

1933 – Guido Crepax

1982 – Laura Chiatti

1963 – Brigitte Nielsen

Scomparsi oggi

1997 – Gianni Versace