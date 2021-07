Gli abbonamenti e i permessi per la sosta ad Agropoli: si fanno on line

L’abbonamento al parcheggio ad Agropoli si fa on line. E’ la nuova modalità smart pensata dall’Agropoli Cilento Servizi, in accordo con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola per migliorare il rapporto tra utente e Pubblica Amministrazione. Il sistema riunisce tutte le varie tipologie già operative per il pagamento del parcheggio (Easy Park, MyCicero, Pyng, Telepass) in un unico contenitore digitale.

E’ molto semplice: basta collegarsi al link https://pass.brav.it/Agropoli/FrontOffice/ e registrarsi. Una volta entrati si potrà procedere alla richiesta di abbonamento o di permesso per la sosta, a seconda della tipologia scelta.

Viene rilasciata, al termine della procedura, l’apposita ricevuta e la targa dell’utente viene registrata sul sistema. In questo modo non ci sarà più necessità di esporre il talloncino sul vetro del veicolo in quanto il controllo da parte degli ausiliari della sosta avverrà in maniera telematica, consultando la banca dati in possesso. Il nuovo sistema sarà reso disponibile anche sulla nuova app della Città di Agropoli, in costante evoluzione ed implementazione dei contenuti, che sta riscuotendo notevole successo.

«Il processo di digitalizzazione dell’Ente e dell’Azienda consortile Agropoli Cilento Servizi – dichiara il sindaco Adamo Coppola – fa un altro passo avanti consentendo di gestire gli abbonamenti e i permessi per la sosta in maniera digitale. Non ci sarà bisogno di recarsi fisicamente presso gli uffici, ma si potrà fare tutto on line. Semplificazione è la parola d’ordine per una Agropoli sempre più smart city».

«Dopo la pagina Facebook “Io segnalo” – afferma il presidente dell’Agropoli Cilento Servizi Domenico Gorga – prosegue l’ampliamento dei servizi on line per i cittadini e per i turisti posti in essere dall’Agropoli Cilento Servizi. Con il C.d.A. ed il Direttore Generale stiamo cercando di mettere a frutto gli aspetti più positivi che la tecnologia ci mette a disposizione, convinti di fornire servizi veramente utili e meritevoli di apprezzamento che agevolano la quotidianità di tutti. Compilando un semplice form completo di un documento d’identità valido e il libretto di circolazione dell’auto sarà possibile acquistare da casa l’abbonamento ed il permesso per la sosta. Un modo semplice e veloce che evita file e disagi, disponibile 24 ore su 24».