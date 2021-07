Castellabate, Maurano accusa: strade in condizioni pietose

CASTELLABATE. “La strada comunale di San Leo, così come tante altre nel nostro territorio (Starza, Franco, Annunziata etc.) è in condizioni pietose. Erba non tagliata che limita la visibilità, restringimento della sede stradale, mancanza di parapetti e voragini nel manto stradale che mettono a dura prova la tenuta degli ammortizzatori, la resistenza delle ruote, la sicurezza e la fede dei cittadini”. E’ quanto denuncia Luigi Maurano, consigliere comunale di minoranza.

Maurano definisce “vergognose” le condizioni di alcune arterie percorse non solo da cittadini ma anche da turisti. Già nel febbraio del 2019 il consigliere chiese attenzione alla questione ma, come lui stesso precisa, “ad oggi nessun intervento è stato fatto”.

“Eppure ci sono le risorse per poter mettere in sicurezza le strade cittadine. Ci sono tante voci di entrate che potrebbero essere utilizzate per risolvere tante criticità e che invece vengono utilizzate impropriamente – osserva il consigliere – Il paradosso è che poi questi amministratori, così incapaci di organizzare le risorse pubbliche per migliorare la qualità di vita dei cittadini e la qualità dei servizi, fanno comunicati stampa e scrivono lettere ad altri Enti Pubblici per chiedere la manutenzione di altre strade”.

“In pratica chiedono ad altri di fare ciò che loro non fanno sulle strade comunali”, conclude.