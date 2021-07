A Policastro la spiaggia è accessibile a tutti | VIDEO

SANTA MARINA. Il litorale di Policastro Bussentino accessibile a tutti. Una iniziativa che si rinnova per il terzo anno consecutivo. E’ stato infatti attivato un punto di accesso assistito per disabili. Ad esso si affianca un altro servizio: il campo estivo per bambini e ragazzi fino a 14 anni.

Questa mattina l’avvio delle attività alla presenza del sindaco Giovanni Fortunato.

La spiaggia per disabili sarà dotata di sedia job per favorire l’ingresso in acqua delle persone con ridotta mobilità che avranno tutta la necessaria assistenza. Il servizio verrà garantito per tutto il mese di agosto.