Vallo della Lucania: musicoterapia per i pazienti oncologici

VALLO DELLA LUCANIA. È partito ieri mattina presso il reparto oncologico dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, diretto dalla dottoressa Laura Pesce, uno stage formativo per dar vita al progetto promosso dalla dirigente dell’istituto”Goitre” di Vallo della Lucania Santina De Vita.

Musicoterapia con gli allievi del Goitre

Gli allievi hanno scaldato i cuori dei degenti con strumenti antichi e tradizionali del Cilento, facendo anche rivivere dolci ricordi agli ammalati più anziani.

Il progetto prevede la musicoterapia integrata, ossia il coinvolgimento dei malati all’attività e non solo l’ascolto, questo è un dato importante poiché l’ascolto attivo cura seppure non la malattia ma il malato.

L’importanza dell’iniziativa

La musica è comunicazione e chi porta addosso questo terribile male talvolta si chiude in sé stesso e nel silenzio, ponendo una barriera tra esso e il mondo che lo circonda.

Buttare giù queste barriere non è sempre semplice e la musica sicuramente è la giusta via per arrivare all’anima e al cuore.