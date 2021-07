Santa Marina: al via il servizio spiaggia per disabili

Partiranno da domani, giovedì 15 luglio due servizi importanti sulla spiaggia di Policastro Bussentino, per il terzo anno consecutivo il punto di accesso assistito per disabili e per il secondo anno il campo estivo per ragazzi e bambini dai 4 ai 14 anni.

L’inaugurazione di questi due servizi avrà luogo alle ore 8.30 sulla spiaggia adiacente al porto di Policastro. Dopo l’inaugurazione sarà possibile anche iscrivere i ragazzi al campo estivo. “Da domani e per tutto il mese di agosto ripartono due servizi essenziali per la nostra comunità e per i turisti che scelgono di villeggiare nel nostro Comune- Spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- Due importanti riconferme che in passato hanno riscosso un grande consenso.

Il punto spiaggia per disabili, dotato di sedia a rotelle che consente l’ingresso in acqua e il campo estivo, dedicato ai bambini e ai ragazzi, un servizi che offrirà lo svago e la spensieratezza tipica del periodo estivo, ma sarà anche un importante momento di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi, non mancheranno i momenti didattici che permetteranno ai nostri figli di apprendere giocando.

Naturalmente saranno rispettate tutte le norme di contenimento per il covid-19 che questo particolare momento storico ci impone”.