Cilento e Vallo di Diano: valzer di dirigenti scolastici

Valzer di dirigenti scolastici in vista del prossimo anno. L’ufficio scolastico regionale ha ufficializzato nomine e trasferimenti. Diverse le novità che interessano il territorio del Cilento e Vallo di Diano.

Maria De Biase lascia non senza polemiche l’Istituto Comprensivo di Santa Marina. La preside si era contraddistinta per una serie di attività virtuose portate avanti presso la scuola che le erano valse anche dei riconoscimenti in ambito nazionale. Dal prossimo anno scolastico dirigerà l’I.C. di Torre Orsaia.

Novità anche per il comprensivo “Alighieri” di Sapri dove arriva Maria Teresa Tancredi da San Giovanni a Piro. Lascia l’Aldo Moro di Vallo della Lucania Nunzia Borrelli che dirigerà un istituto di Somma Vesuviana.

Novità anche nel Vallo di Diano: all’Omnicomprensivo di Padula arriva Pietro Mandia.