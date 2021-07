Viabilità: nuovi progetti a Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. In programma due opere di riqualificazione nel comune di Capaccio Paestum amministrato dal sindaco Franco Alfieri.

Il primo progetto riguarda la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale della via Laghetto, arteria di collegamento tra via Magna Greaecia e la Strada Provinciale 175.

Viabilità: opere in via Laghetto

Una strategia di primaria importanza: si tratta infatti di una strada che permette una diminuzione del tempo di percorrenza tra Paestum e la Laura.

Stabilito il quadro economico di spesa in 1.086.400 euro, l’intervento sarà candidato al finanziamento dei bandi emanati dalle istituzioni sovraordinate.

Illuminazione in via Procuzzi

Il secondo progetto vedrà invece la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in via Procuzzi per mezzo di apparecchi a tecnologia LED. In questo caso il comune è già beneficiario di un contributo a fondo perduto di 130.000 euro derivante dal bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 2020 (fu assegnato ai comuni tra le 20.001 e 50.000 unità).

Di questa somma 115. 686,02 euro saranno assegnati alla parte esecutiva dei lavori, il resto al capitolato riguardante le spese tecniche.

L’erogazione del contributo avviene in due momenti: la prima quota è pari al 50% del contributo e viene assegnato a seguito della verifica da parte del Ministero dell’Interno del rispetto del termine di inizio lavori, la seconda, a saldo, è corrisposta solo a seguito della trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori per l’intervento realizzato.