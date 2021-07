Da Camerota parte l’undicesima edizione di Fruit & Salad on the Beach

Parte sabato 17 luglio 2021 alle ore 10.00 dal Villaggio Camping Nessuno di Marina di Camerota l’undicesima edizione di Fruit & Salad on the Beach, la più importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura sulle spiagge italiane, promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Arcadia, Agritalia e Terra Orti.

La giornata inaugurale prevede la presentazione del programma, alla presenza dei promotori e dei rappresentanti delle istituzioni, con menzione degli importanti risultati raggiunti negli anni precedenti e dei nuovi obiettivi di questa edizione.

Il direttore della O.P. Terra Orti Emilio Ferrara, coordinatore del progetto, ha dichiarato di essere fiero di promuovere questa iniziativa che va avanti ininterrottamente da undici edizioni e ogni anno riscuote sempre maggiore successo.

Al termine della presentazione si procederà alla distribuzione delle magliette e dei cappellini ufficiali per dare il via alle attività che prevedono momenti di animazione per stimolare il movimento fisico dei bagnanti, approfondimenti tematici durante i quali il biologo nutrizionista Emanuele Alfano parlerà delle proprietà nutrizionali di frutta e verdura, fornendo nozioni sull’alimentazione e coinvolgendo i partecipanti in quiz digitali tematici.

I bagnanti potranno rispondere, mediante delle pulsantiere, ai quiz mostrati su un maxi schermo che gli permetteranno di accumulare punti e scalare la classifica. La giornata si concluderà con una degustazione di frutta e verdura per tutti i bagnanti dello stabilimento balneare ospitante, offerta dalle organizzazioni di produttori aderenti al progetto.

Il calendario delle tappe proseguirà domenica 18 luglio al Lido Girasole di Capaccio Paestum (SA), lunedì 19 luglio al Lido Waikiki di Castellabate (SA), martedì 20 luglio al Lido Miramare di Battipaglia (SA).

