Agropoli, 14enne scomparsa: smartphone collegato ad una cella del napoletano

Proseguono incessanti le ricerche di Federica Nigro, la quattordicenne scomparsa nel tardo pomeriggio di martedì da via Risorgimento di Agropoli. La giovane, stando alle prime ricostruzioni, aveva lasciato l’attività di famiglia forse per recarsi a casa della nonna ma qui non sarebbe mai giunta. La giovane avrebbe inviato un messaggio di aiuto alla mamma, bruscamente interrotto. Da quel momento non sarebbero pervenute più sue notizie e il cellulare avrebbe continuato a squillare a vuoto.

I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno immediatamente avviato le ricerche insieme alle altre forze dell’ordine del territorio e ai vigili del fuoco. Controllate le immagini di videosorveglianza delle telecamere di alcune attività presenti in zona e avviate le ricerche delle celle su cui il suo telefono si sarebbe agganciato.

Tra queste una del napoletano, di Secondigliano per la precisione. Potrebbe essere quella la zona dove Federica Nigro si trova, chissà se perché allontanatasi volontariamente o perché portata li da qualcuno.