Nuovo contagio a Sapri, due casi a Montecorice

La città di Sapri perde l’etichetta di covidfeee che aveva riconquistato lo scorso 22 maggio dopo un inverno turbolento e a tratti difficile, in cui si sono registrati – purtroppo – anche due decessi: è di pochi minuti fa, infatti, la notizia del contagio di un giovane 22enne, rientrato in riva alla baia nella giornata di domenica.

Lo comunica in una nota stampa il Sindaco Antonio Gentile. Il ragazzo si è sottoposto ad un tampone privato al ritorno a casa in quanto aveva una lieve sintomatologia, e si è posto in isolamento preventivo volontario. Proprio per questo motivo non vi sono contatti stretti colpiti da ordinanza di quarantena, se non i familiari conviventi.

Il giovane, che come detto ha lievi sintomi, nel complesso sta bene.

Due contagi anche a Montecorice dove al positivo delle scorse 24 ore se ne è aggiunto un secondo oggi.