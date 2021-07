La Borsa Mediterranea del Turismo di Paestum rinviata a Novembre

L’edizione 2021 della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico sarà posticipata. La manifestazione si terrà dal 25 al 28 novembre per consentire al Comune di Capaccio Paestum, che ha recentemente firmato il contratto di locazione del complesso immobiliare dell’ex Tabacchificio di Cafasso, di riqualificare l’area e permettere così lo svolgimento dell’evento. È proprio l’ex Tabacchificio, infatti, che è stato scelto quale location per la prossima edizione di uno degli eventi più importanti di promozione turistica.

Il Comune di Capaccio Paestum ha preso possesso delle chiavi dello stabile ed effettuato il primo accesso nello storico immobile circa tre settimane fa. Un tempo non sufficiente per sistemarlo in modo adeguato allo scopo dell’amministrazione: renderlo un contenitore prestigioso da utilizzare per realizzare attività di pubblico interesse, a iniziare proprio dalla BMTA.

L’immobile, simbolo di archeologia industriale con rilevanti potenzialità in termini di utilizzo per il turismo e la cultura, necessita di lavori per renderlo agibile. Da qui la necessità di posticipare la data della manifestazione al 25-28 novembre 2021.

«Lo svolgimento della nuova edizione di questo importante incontro culturale all’interno degli ampi e riqualificati spazi dell’ex Tabacchifico contribuirà a dare prestigio alla manifestazione proiettandola verso un rilancio e un’apertura a nuovi temi e a un protagonismo giovanile – dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – L’edizione 2021 della BMTA rappresenterà, anche grazie alla scelta della location, un simbolo concreto di rinascita per la Città e tutto il mondo della cultura dopo le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Vale la pena dunque posticiparla di qualche settimana per permetterci di rendere il Tabacchificio pronto ad accoglierla. Sarà una corsa contro il tempo, ma le sfide non ci hanno mai spaventato».