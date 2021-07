Contagi in aumento: Campania rischia zona gialla

La Campania, insieme ad Abruzzo, Marche e Sicilia, rischia la zona gialla. I dati parlano di un aumento dei contagi e di conseguenza del tasso di positività superiore alla media nazionale. Per fortuna restano bassi i ricoveri.

Aumentano i contagi: lo studio del Cts

Attualmente fra i parametri sotto la lente del ministero della Salute e del Cts c’è l’incidenza del nuovo coronavirus ogni 100mila abitanti: se superano i 50 casi si passa in zona gialla. Scatta l’allarme con un combinato di contagi (Rt), superamento del 40% del tasso di occupazione delle aree mediche e del 30% quello delle terapie intensive.

Le parole del Ministro Speranza

«Com’è noto settimanalmente noi monitoriamo tutti i dati, ci aspettavamo una risalita, questa risalita è in corso con numeri più bassi del passato, come abbiamo sempre fatto ci affideremo alla nostra squadra di tecnici che continueranno a fare questo lavoro di verifica, vediamo passo dopo passo come le cose vanno avanti, quello che è certo è che la vera arma per chiudere questa stagione è la campagna di vaccinazione, dobbiamo insistere sulla vaccinazione», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

La variante Delta

La variante Delta, intanto, corre in tutta Europa. In Italia ha quasi raggiunto il 30% e viaggia verso il 70% che secondo le simulazioni dovrebbe essere raggiunto nel mese di agosto.