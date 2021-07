Schianto sulla statale, morto 35enne salernitano

Schianto sulla Statale 268, perde la vita un 35enne di Sarno. La vittima, Salvatore Corrado, collaboratore del Circuito Internazionale Napoli, si trovava nella zona di Palma Campania. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente di un’auto diretta verso Angri avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, sbandando così nella corsia opposta. Ferite due persone, mentre per Corrado non c’è stato nulla da fare.

Nel weekend un altro giovane è stato coinvolto in un incidente stradale ed è ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Eboli. Si tratta di un 19enne di Campagna che sabato stava percorrendo con la sua moto la Statale 18 ad Eboli.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato prontamente trasportato in Pronto Soccorso. Qui i sanitari hanno deciso il suo ricovero in Rianimazione a causa della gravità delle sue condizioni. La prognosi per lui resta riservata.

Sulla dinamica dell’incidente indagano le Forze dell’Ordine intervenute sul posto.