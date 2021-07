San Mauro Cilento, debiti col Piano di Zona: avviato piano di rientro

Nella primavera del 2019 nel Comune di San Mauro Cilento si è insediata l’attuale compagine amministrativa guidata dal Sindaco Giuseppe Cilento.

Il Consigliere Comunale Giovanni Petillo, con delega ai Servizi Sociali, nel corso del suo mandato ha preso atto della diffida e messa in mora a carico del Comune dovuta ai a debiti pregressi delle annualità dal 2015 al 2018 maturati con il Piano di Zona S/8, con sede a Vallo della Lucania.

Su iniziativa ed interessamento del Consigliere Comunale stesso quest’anno si è provveduto ad avviare un Piano di Rientro Finanziario per le quote a debito nei confronti del piano sociale; e proprio in questi mesi sono state liquidate diverse annualità.

L’azione politica è, quindi, orientata a risanare i debiti pregressi e ad erogare un servizio migliore e il più possibile qualificato, evidenziano da palazzo di città.

Dal Comune ricordano le diverse attività avviate : l’attivazione dello Sportello del Codacons, le Cure Termali, i Progetti per gli operatori del reddito di Cittadinanza, Sostegno economico ai disabili con la misura della Regione Campania, Erogazione dei Pacchi Alimentari e Buoni Spesa, potenziamento dello sportello del Segretariato Sociale il Venerdì mattina dalle 8,30 alle 14,00, il tutto compatibilmente con l’emergenza Covid.