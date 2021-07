L’almanacco del 12 luglio 2021

E’ il 193° giorno dell’anno, 28ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 172 giorni.

Santi del giorno

San Fortunato (Diacono e Martire)

Santi Nabore e Felice (Martiri)

San Giovanni Gualberto (Abate)

Sant’Arduino di Fontenelle

Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia (Martiri)

Santi Proclo ed Ilarione (Martiri)

Etimologia

Fortunato, Il nome deriva dal latino Fortunatus e significa “favorito dalla fortuna, che ha buona sorte”.

Proverbio del giorno

Semina di Luglio se vuoi un buon rapuglio.

Aforisma del giorno

Il tempo -lo sappiamo bene- scorre sempre secondo il medesimo ritmo; oggi, tuttavia, si ha l’impressione che sia sottoposto a un moto di continua accelerazione, in ragione soprattutto della moltiplicazione e complessità dei fenomeni in mezzo ai quali viviamo. (Giovanni Paolo II)

Accadde Oggi

1962 – I Rolling Stones debuttano a Londra

1963 – Nasce il marchio DOC per i vini

1903 – Villa Borghese apre al pubblico

Sei nato oggi?

Per star bene ti è indispensabile vivere a stretto contatto con la natura. La vita cittadina, il caos e la lotta per emergere non fanno per te, ma non sempre ti sarà possibile soddisfare i tuoi desideri. Con la maturità però realizzerai finalmente i tuoi sogni, troverai tranquillità nel lavoro e grande serenità in amore.

Celebrità nate in questo giorno

1937 – Bill Cosby

1904 – Pablo Neruda

1884 – Amedeo Modigliani