Capaccio Paestum: comune punta a recuperare la Casa natale di Costabile Carducci

CAPACCIO PAESTUM. Il comune, retto dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di recuperare la Casa natale di Costabile Carducci, l’uomo che 217 anni fa capeggiò i Moti del Cilento, nativo del centro della Piana del Sele.

La palazzina si trova in via Sant’Agostino ed è di patrimonio comunale. Sviluppata su tre livelli, versa attualmente in uno stato di forte degrado strutturale ed architettonico.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quindi incentrato alla conservazione dell’edificio, apportando opere di riqualificazione, nonché nel riportare alla luce gli elementi di pregio continuando la sua strategia di rilancio dell’assetto culturale e turistico cittadino.

L’Ente ha approvato un atto di indirizzo: nei prossimi giorni punterà all’avvio delle procedure per gli interventi che potranno quindi essere candidati, qualora la situazione lo richieda, al finanziamento da parte delle istituzioni sovraordinate.