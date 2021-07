Vallo, tre positivi tra il personale: chiusa attività

Titolare di un bar e due dipendenti positivi al covid: accade a Vallo della Lucania. Anche qui, come nei centri limitrofi, il numero di contagiati sta aumentando negli ultimi giorni. Alla luce dei casi tra il personale di una attività di via Angelo Rubino il sindaco Antonio Aloia ha disposto la chiusura dell’attività e un intervento di sanificazione.

Un provvedimento necessario in attesa della ricostruzione della catena dei contatti finalizzata ad escludere ulteriori positività. Anche a Vallo della Lucania come nei comuni della valle dell’Alento in questi giorni stanno aumentando i casi covid.

Una costante anche di altre zone della regione Campania. Per fortuna i contagiati sono in condizioni buone.