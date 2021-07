Partecipazione ed emozioni a San Giovanni a Piro per il Dorothy Dream Day |VIDEO

Dalla sicurezza stradale, alla musica, fino alla fotografia ed all’arte a 360°. Tanta la partecipazione, nel pieno rispetto delle norme anticovid, e tante le emozioni a Casa Stella di San Giovanni a Piro per la 7^ edizione del Dorothy Dream Day, organizzata, in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro, dall’associazione Dorothy Dream Day, dalla famiglia e dagli amici di Maria Dorotea Di Sia, la giovane di Policastro Bussentino ma originaria del Vallo di Diano che ha trovato la morte a soli 25 anni in un terribile incidente stradale avvenuto a Bisceglie il 13 maggio del 2014.

L’evento ha preso il via con la tavola rotonda intitolata “Resta sulla buona strada” con la consegna di due cartelli stradali educativi ad un alunno dell’istituto comprensivo “Teodoro Gaza” di San Giovanni a Piro ed al presidente dell’asd Cilentana Sport, Carlo Alleva.

A seguire la presentazione del 7° Contest Fotografico “Maria Dorotea Di Sia”: a vincere è stato lo scatto di Giuseppe Cammarano, di Tortorella; al secondo posto la foto di Giovanna Cetrangolo (San Giovanni a Piro); sul terzo gradino del podio l’immagine inviata da Valentino Arenare (Scario). In chiusura un momento musicale con Pino Castelluccio, ù Massaro, in collegamento video da Procida, e la liberazione di tanti palloncini colorati in ricordo di Dorotea