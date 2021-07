Novi Velia: c’è il bando per il potenziamento dell’area PIP

Il Comune di Novi Velia, con a capo il sindaco Adriano De Vita, nell’ambito delle iniziative per rendere funzionale la zona produttiva sita alla località San Paolo, aveva dato mandato all’U.T. di approntare opportuno studio di fattibilità tecnico ed economico per il completamento della suddetta zona produttiva.

Pertanto ora l’Ente comunale procederà alla vendita in diritto di proprietà dei lotti PIP residui. I soggetti anche associati che intendono richiedere l’assegnazione di un lotto nel piano di zona per gli insediamenti produttivi, devono possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti minimi che dovranno essere comprovati con idonea documentazione: iscrizione alla C.C.I.A.A; assenza, per il titolare di ditta individuale e per il legale rappresentate di società, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore ad anni uno; non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso.

Il prezzo di assegnazione della cessione in proprietà è fissato in 48 euro al mq, comprensivo del costo terreno, oneri di urbanizzazione e costi di allacciamento Enel. La richiesta di assegnazione deve essere trasmessa al Comune entro e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune, a mezzo servizio con raccomandata A.R. o a mano al Protocollo dell’Ente.