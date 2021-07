L’almanacco del 10 luglio 2021

E’ il 191° giorno dell’anno, 28ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 174 giorni.

Santi del Giorno

San Silvano (Martire)

Sante Seconda e Rufina (Martiri)

San Canuto IV (Re di Danimarca)

San Paterniano (Vescovo)

Sant’Amalberga (Vergine)

Sant’Amalberga di Maubeuge (Vedova e Monaca)

Sant’Audace (Martire)

Santa Anatolia (Martire)

Santa Vittoria (Martire)

Etimologia: Amalia, diffuso in Italia durante le invasioni gotiche, come “Amalberga”, è un personale, diffusosi poi come Amalia, derivante dal termine “ama-l”, “tenace, lavoratore, operoso”. Radice questa comune a molti nomi visigoti di minor fortuna, quali “Amalarico”, “Amalasunta”.

Proverbio del giorno:

Luglio prunaio e messidoro.

Aforisma del giorno:

I piccoli dolori sono loquaci, quelli grandi muti. (Seneca)

Accadde Oggi

1967 – Primo fumetto di Corto Maltese

1976 – Nube tossica di Seveso

Sei nato oggi? La natura ti ha gratificato di una solida personalità. Le tue idee sono molto personali ed innovative e per affermarle impieghi tutte le tue energie. Forse non raggiungerai successi clamorosi nel lavoro, ma potrai contare sulla vittoria più importante di tutte: essere in pace con te stesso ed essere amato dalle persone a cui tieni.

Nati in questo giorno

1888 – Giorgio De Chirico

1871 – Marcel Proust

1954 – Michele Serra

1975 – Martina Colombari