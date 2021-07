I love San Mauro Cilento: ecco il nuovo piano per la raccolta differenziata

SAN MAURO CILENTO. Da lunedì 12 luglio prenderà inizio il progetto I Love San Mauro Cilento che comprende anche il servizio di raccolta porta a porta. L’attività, già avviata dalla Sra, trova la sua continuità con la GF SCAVI SRL con sede a Sicignano degli Alburni.

Il nuovo programma per la raccolta differenziata per le attività è diversificato per l’inverno e l’estate, anche in considerazione dell’aumento delle presenze sul territorio.

Nell’orario estivo domenica, mercoledì e venerdì si conferirà l’organico; il lunedì il secco indifferenziato; il martedì e il venerdì l’indifferenziato; il giovedì e la domenica il vetro; il giovedì carta e cartone.

In inverno il multi-materiale dovrà essere conferito soltanto il martedì.

Per le utenze domestiche, invece, sarà necessario conferire organico domenica, mercoledì, venerdì; lunedì il secco indifferenziato; martedì e venerdì multi-materiale; giovedì vetro e carta e cartone.

Attivo un numero WhatsApp per prenotare il conferimento degli ingombranti: 3458680254. Attiva anche un’app.

Presso il municipio è possibile ritirare i kit per la differenziata.