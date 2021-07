Cardiologia a rischio all’Ospedale di Sapri, Pierro: inaccettabile direzione sanitaria non si adoperi

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha presentato interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto: Criticità sanitarie segnalate presso l’Ospedale di Sapri.

“Il Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolta” di Sapri – spiega il consigliere Pierro – è un ospedale di frontiera che, oltre ad essere sede di pronto soccorso, costituisce spoke nella rete cardiologica, PST rete Trauma e per emergenze pediatriche, e copre un’utenza di circa 50 mila persone che durante l’estate cresce fino a più del doppio. Secondo indiscrezioni raccolte, – continua l’esponente della Lega – causa carenza di personale medico, sarebbe in via di chiusura, proprio il reparto di cardiologia”

“L’imminenza della stagione turistica rende urgente un intervento da parte della direzione aziendale per adottare provvedimenti immediati per il reclutamento di personale sanitario attraverso avvisi pubblici, anche di mobilità, oppure favorendo convenzioni con il personale medico in servizio presso altre strutture. Per questi motivi – conclude Pierro – ho interrogato Il Presidente della Giunta se sia davvero imminente la chiusura di questo reparto e quali azioni intenda adottare per scongiurarla”.