Vallo della Lucania: falsi addetti Enel in azione

Ennesimo tentativo di truffa da parte di falsi addetti dell’Enel. Questa volta l’episodio è accaduto a Vallo della Lucania, nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 15 due persone sono state segnalate aggirarsi per le abitazioni in via Mattia De Laurentiis.

Bussavano alle porte cercando bollette della luce e dati dell’intestatario e proponendo nuovi contratti e documenti da firmare.

L’invito è a fare attenzione e soprattutto a mettere in guardia gli anziani che vivono soli i quale, ingenuamente, cedono alle richieste dei malfattori.

Va ricordato che gli incaricati Enel, anche per conto di aziende terze, sono sempre muniti di tesserino. Inoltre non chiedono mai soldi contanti. In caso di dubbi è bene contattare i carabinieri.