Vaccini a studenti: solo il 10% con doppia dose in Campania

La Campania ha raggiunto quota due milioni di vaccinati. Un terzo della popolazione. Un dato notevole che crescerà fino a settembre, data fissata per il raggiungimento dell’immunità di massa da parte del commissario nazionale per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

Vaccini e studenti

Eppure ci sono categorie che ancora sfuggono alla vaccinazione. Il problema interessa in particolar modo la popolazione scolastica e si teme per il ritorno tra i banchi. Se la risposta degli insegnanti è stata positiva, sono i più giovani a marcare visita.

Solo il 10%, infatti, ha ricevuto la seconda dose in Campania. Il riferimento è alla fascia d’età tra i 12 e i 19 anni, ovvero gli studenti che frequentano scuole medie e superiori (al di sotto dei 12 anni il vaccino non viene ancora somministrato).

Al Governo arrivano richieste per obbligare il personale scolastico a vaccinarsi, come accaduto per i medici, ma resterebbe comunque il problema degli studenti.