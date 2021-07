Polisportiva Santa Maria: arrivano le prime due conferme di mercato

Era stato di parola Francesco Tavassi, numero uno della Polisportiva Santa Maria, che nei giorni scorsi aveva annunciato di mettersi subito a lavoro per la prossima stagione. Dopo l’ufficialità dell’ingresso in società del direttore sportivo, ex Sorrento, Antonio Amodio l’entourage giallorosso, con il confermato Alberico Guariglia in qualità di direttore generale, ha battuto due riconferme di mercato. Il team costiero comincia a costruire il suo organico in vista della stagione 2021-2022, dopo aver centrato senza particolari patemi la permanenza in quarta serie, dopo il buon torneo disputato nel girone I di Serie D.

Restano nel Cilento il bomber ex Nola Domenico Maggio, autore di 18 gol in campionato, e Francesco Campanella capitano della compagine che gioca le sue gare interne allo stadio “Antonio Carrano”. Questa la nota ufficiale del club al suo secondo anno in Serie D che nei prossimi giorni dovrebbe annunciare anche il suo nuovo tecnico dopo l’addio con Gianluca Esposito.

MAGGIO E CAMPANELLA, LE PRIME CONFERME IN CASA POLISPORTIVA SANTA MARIA

Francesco Campanella e Domenico Maggio continueranno a vestire la maglia giallorossa anche per la stagione sportiva 2021/22. I due atleti, accompagnati dal procuratore Salvatore Buonomo, hanno trovato immediatamente l’intesa con il club cilentano, guidato dal presidente Francesco Tavassi. Domenico Maggio è stato uno dei protagonisti della stagione appena terminata, segnando ben 18 reti e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società giallorossa. Stesso discorso per Francesco Campanella che, con personalità ed esperienza, ha guidato la difesa del Santa Maria nel suo primo storico campionato di D, indossando anche la fascia di capitano.