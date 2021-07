Estesa Ztl ad Agropoli: ecco come richiedere i permessi

AGROPOLI. Come deciso nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, sono state estese le ztl ad Agropoli, a ridosso dell’area portuale. L’obiettivo è quello di garantire, come avviene già dal 2018, maggior sicurezza nelle aree della movida cittadina, in particolare in via Mazzini e piazza della Mercanzia.

Le ztl ad Agropoli

E’ tornato così attivo il varco di via Flavio Gioia e presto sarà in funzione un secondo in via Pisacane. Nell’attesa è stata comunque estesa la zona a traffico limitato che interesserà interamente via Mazzini, via Antonicelli, via Pisacane e via Granatelle.

Per raggiungere l’area portuale bisognerà transitare per via San Francesco, le zone limitrofe saranno off limits. Gli orari di attivazioni saranno gli stessi degli anni scorsi: dalle 20 alle 6.

I permessi

Nella ztl sarà consentita la circolazione per i residenti. Per ottenere i permessi bisognerà recarsi presso il Comando di Polizia municipale per formalizzare l’istanza di permesso per transito e sosta.

Sul sito web istituzionale, nella Sezione Polizia municipale, è presente la modulistica (clicca qui), con indicazioni operative. Gli uffici sono aperti il lunedì mattina dalle ore 10.00 alle 12.00.