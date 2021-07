Agropoli, giovani in campo per l’ambiente

Ad Agropoli associazionismo in campo. L’Aps AltroSpazio ha protocollato oggi il progetto #usailcestino. “Sono giorni che cerchiamo di presentarlo al sindaco senza buoni esiti e, per tale motivo, abbiamo deciso di pubblicare questo video sperando che arrivi all’attenzione del primo cittadino agropolese”, spiega Nicola Di Matteo in un video di pochi minuti pubblicato sui profili social dell’Associazione AltroSpazio, di cui è membro.

L’associazione di promozione sociale, composta da un numero corposo di giovani, è molto attiva sul territorio e già dedita ad attività di tipo culturale e musicale.

L’attenzione per l’ambiente non manca, vista sia la poca civiltà da parte di numerosi cittadini, che l’assenza di secchi sufficienti per la differenziata per strada, sulle spiagge e nei sentieri naturalistici.

“Non c’è più tempo, l’estate è arrivata ed è sempre più comune trovare rifiuti abbandonati nelle spiagge e nei sentieri adibiti al trekking. Vogliamo sia sensibilizzare le persone con l’utilizzo di cartelloni che mettano in evidenza le disastrose conseguenze dell’abbandono dei rifiuti, ma anche prevenire l’abbandono mettendo a disposizione della comunità secchi e buste per poter svolgere una corretta raccolta o differenziata”, aggiunge Nicola Di Matteo che conclude con questo messaggio di esempio e speranza: “Solo con la cittadinanza attiva e il mutualismo possiamo contrastare questi fenomeni di inciviltà. Sosteneteci!”