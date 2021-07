Oroscopo: Bilancia, l’amore vi dà molto

Ariete

Date più spazio ai collaboratori e i risultati saranno più rapidi. In amore siete al settimo cielo

Toro

Non è deprimendovi che riuscirete ad uscire da una emergenza di lavoro. Positive scelte sentimentali

Gemelli

Uscirete nel modo migliore da una delicata situazione lavorativa. In amore siete troppo incostanti

Cancro

La paura di sbagliare vi sta tarpando le ali. In amore siete troppo diffidenti e non ne avete motivo

Leone

Cercate di sdrammatizzare i problemi di lavoro. Conquiste sentimentali in vista ma fate attenzione

Vergine

Se volete migliorare la situazione economica ampliate il campo d’azione. Coraggio in amore

Bilancia

Nel lavoro oggi sarete costretti a fronteggiare impegni imprevisti. L’amore vi da’ molto

Scorpione

Frenate l’ansia e l’impazienza: non ci sono le condizioni per una svolta. In amore c’è da rischiare: fidatevi

Sagittario

Dovete mettere un maggiore entusiasmo nel vostro lavoro. In amore la fiducia è importante

Capricorno

Dopo un periodo di grande confusione riuscirete a capire dove muovervi. Amore scintillante

Acquario

Non intestarditevi: evitate di battere strade lavorative senza sbocchi. In amore siete più coinvolti

Pesci

Prendetevi una pausa prima di una situazione professionale nuova. In amore avrete tempi migliori.