L’almanacco dell’8 luglio 2021

E’ il 189° giorno dell’anno, 27ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 176 giorni.

Santi del giorno

Sant’Edgardo (Vescovo)

Santi Aquila e Priscilla (Sposi e Martiri, discepoli di San Paolo)

San Procopio di Cesarea (Martire)

San Disibodo (Eremita)

Etimologia

Edgardo, il nome deriva dal prefisso nobiliare tedesco “ed”, “ricco”, unito a “gar”, “lancia”, nel significato di “ricco e potente se armato con una lancia”. Il prestigio dei vari re scozzesi e inglesi così chiamati, ne ha decretato la fortunata diffusione in tutta Europa.

Proverbio del giorno

In luglio il temporale dura poco e non fa male.

Aforisma del giorno

Chi è impreparato, teme anche le piccolezze. (Seneca)

Accadde Oggi

1978 – Pertini, Presidente della Repubblica

1889 – Primo numero del Wall Street Journal

Sei nato oggi?

I nati l’8 luglio sono pragmatici all’estremo e perciò si preoccupano più dei risultati che delle teorie. Quando danno vita a qualcosa, che sia una famiglia, una società o una fondazione, non si limitano a crearla ma si impegnano al massimo perché questa continui a funzionare al meglio; il concetto di “mantenimento” è infatti molto importante per la loro vita e professione, e gestire bene una casa o un’azienda è per loro la massima priorità. I nati l’8 luglio si gettano a testa bassa in ciò che fanno e possono impiegare anche tutta la vita in un’unica occupazione e sono specializzati nel rendersi indispensabili.

Celebrità nate in questo giorno

1958 – Kevin Bacon

1955 – Donatella Rettore

1962 – Joan Osborne

1621 – La Fontaine

Scomparsi oggi

1822 – Percy Bysshe Shelley