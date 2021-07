Gin Tonic la rubrica musicale che leggi il tempo di un Gin

CIAO RAFFAELLA, OGGI CI SCOPPIA IL CUOR

“Era come era, ed era bellissima” così Sergio Mollica ricorda l’icona Raffaella Carrà. Una scomparsa, quella della showgirl, che è avvenuta quasi in punta di piedi. La prima cosa che mi è venuta in mente, quando ho appreso la notizia della sua morte è stato ballare ed indossare una gonna di tulle con i colori simbolo di chi rivendica i diritti LGBT di cui lei é stata ed é un’ icona importantissima. È stata, é e rimarrà sempre simbolo indiscusso della rivoluzione sessuale di questo Paese. Ciao Raffaella, oggi ci scoppia il cuor, e vorrei ricordarti così, con la tua canzone Reggae, con seria ironia e spensieratezza di cui solo tu eri capace.

L’ASCOLTO DELLA SETTIMANA, “NO DIGGITY” (The Right Stuff e Tanhee Rodriguez)

Una prima collaborazione con il brano “NO DIGGITY” quello tra la band The Right Stuff e Tanhee Rodriguez che sancisce un ben più impegnativo progetto: un EP di sei brani in uscita. “No diggity” è un rifacimento in chiave rubadub/Reggae della hit internazionale dei Blackstreet, uno dei gruppi più importanti della scena RnB anni ’90.

Qui il Link per l’ascolto, https://m.youtube.com/watch?v=z7A8kQTMcbU&feature=youtu.be#dialog

“LIBERI DI Ballare”

OGGI IL SIT-IN A ROMA

Oggi 8 Luglio dalle 18.00 alle 20.00 in Piazza San Silvestro a Roma uniti per chiedere più chiarezza al governo rispetto alla data di apertura dei luoghi da ballo (discoteche e clubs). “Liberi di ballare” ha riunito più di 400 locali e festival in meno di 24 ore, più di 1.500.000 contatti social per chiedere regole precise come oramai avviene nella maggior parte dei Paesi Europei. Da 17 mesi oramai in Italia è vietato il ballo, eppure assistiamo comunque ad assembramenti, legali (manifestazioni, fiere e funzioni religiose) o illegali (i così detti rave party). Una regolamentazione serve e subito. Per aderire alla campagna cerca e vai su “Liberi di Ballare”.