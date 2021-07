Casalbuono, la mamma muore, quattro cuccioli salvati dai volontari

CASALBUONO. Cuccioli salvati grazie all’intervento dei volontari dell’Associazione Qua La Zampa Effe, che opera attivamente nel Vallo di Diano. L’allarme è scattato quando una veterinaria ha tentato di soccorrere una randagia che purtroppo non ce l’ha fatta. La cagna era in allattamento. Si è quindi immediatamente cercato di individuare i cuccioli.

“Le ricerche – dicono dall’associazione – sono state un po’ difficoltose perche la tana era sotto ad un container e il recupero non è stato facile”. Alla fine, però, è stato possibile individuare i quattro cuccioli e trarli in salvo. Ora saranno i volontari a prendersi cura di loro.

Soltanto 24 ore prima un altro salvataggio era avvenuto grazie ai volontari di Qua La Zampa Effe. Alcuni cuccioli erano stati buttati in un sacco a bordo strada, uno aveva un forasacco nell’occhio e per il dolore si era nascosto sotto ad una pedana. “La nostra veterinaria è subito intervenuta e l’occhio sta migliorando in fretta”, fanno sapere dall’associazione.

Ora per loro è arrivato il momento dell’adozione: si affidano separatamente con vaccini e microchip in tutta Italia nelle zone a basso tasso di randagismo. E’ possibile inviare un messaggio di presentazione sms o whatsapp 3926416260 o email Associazionequalazampaeffe@gmail.com.