Vaccini, Costa: “Terza dose dopo un anno”

“Per la terza dose di vaccino anti Covid ci vorrà probabilmente un anno dal primo ciclo. Abbiamo iniziato a vaccinare a fine dicembre 2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a fine dicembre”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di CusanoItaliaTv.

Costa si è comunque mostrato soddisfatto per l’andamento della campagna vaccinale: “Noi siamo nelle condizioni di proseguire con le 500mila dosi di vaccino giornaliere e con” l’obiettivo dell'”immunità di gregge entro fine settembre. Possiamo farlo”.

L’obiettivo è ora quello di garantire la ripresa della scuola in sicurezza, una missione impossibile se non si convinceranno docenti e altro personale no vax.

Sulla variante Delta, secondo Costa “dobbiamo monitorare e valutare, ma con un atteggiamento di prudenza e non dobbiamo trasformare la prudenza in paura. I dati ci dicono che sui cittadini vaccinati la variante Delta è meno aggressiva e raramente provoca ospedalizzazioni. Il vaccino reagisce positivamente e possiamo guardare al futuro con ottimismo. Oggi considerato il numero dei contagi possiamo migliorare il tracciamento e circoscrivere le criticità”.