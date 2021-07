Spiagge di Casal Velino: arriva l’ordinanza anti-contagi

CASAL VELINO. Un’ordinanza anti – contagio contenente specifiche regole per le spiagge di Casal Velino, alla luce dell’aumento dei positivi. Il vicesindaco Domenico Giordano ha firmato un provvedimento in cui ha disposto che vengano installate per il periodo estivo, sulle spiagge pubbliche prospicienti via Lungomare Pietro Speranza, delle piantane per l’allocazione degli ombrelloni.

Regole anti-contagio sulle spiagge di Casal Velino

In questo modo sarà possibile garantire una distanza di 1,5 metri tra gli stessi evitando assembramenti sulle spiagge di Casal Velino.

Sempre sui tratti liberi verrà installata apposita cartellonistica con le informazioni utili al mantenimento del distanziamento e alla prevenzione della diffusione del covid.

Il provvedimento emanato da palazzo di città impone anche un distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 metri quadrati e di un metro tra le attrezzature balneari.

Vietate le attività ludico – sportive e lo stazionamento della battigia. Prima delle 8 e dopo le 20 non sarà possibile occupare la spiaggia.

Alla polizia municipale e alle altre forze dell’ordine il compito di garantire il rispetto delle regole sulle spiagge di Casal Velino.

Le regole fissate per la stagione balneare riprendono quelle già imposte la scorsa estate, la prima di questa fase di pandemia. In molti speravano che quest’anno le cose funzionassero diversamente, invece il virus continua a circolare.