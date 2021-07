Sanza: Comune sostiene le imprese: arrivano i contributi

Aiuti alle imprese del territorio. Il Comune di Sanza intende sostenere le attività commerciali ed artigianali del proprio territorio, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto; così come previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.

Contributi alle imprese: la dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del Bando, stanziata dall’Amministrazione Comunale di Sanza con deliberazione della Giunta Comunale ammonta ad € 44.123,00. Le imprese o iniziative che saranno ammesse a contributo in dipendenza della graduatoria verranno finanziate sino a concorrenza dell’intero stanziamento del contributo assegnato al Comune di Sanza.

La misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto per l’ammontare di max € 1.000,00 sulla base della rendicontazione presentata per l’iniziativa realizzata, per ciascuna impresa candidata e ammessa.

Le domande

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo. L’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19 ” , ivi comprese le indennità erogate dall’INPS, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Chi può richiedere i contributi

Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e microimprese che svolgono attività in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune di Sanza.

Nel dettaglio: piccole e microimprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune; piccole e microimprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; piccole e microimprese e attive in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili: erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi.

Il bando

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Sanza, al link www.comune.sanza.sa.it ; Le domande per la richiesta del finanziamento devono essere inderogabilmente consegnate al Comune di Sanza, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18 luglio 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sanza, piazza XXIV Maggio,- negli orari di apertura al pubblico; o in modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo- protocollo@pec.comune.sanza.sa.it