Giuseppe Ferazzoli, Gelbison: “Complimenti ai ragazzi, in finale per l’ultimo sforzo”

Nel pomeriggio di ieri la Gelbison si è aggiudicata la semifinale play-off del girone I di Serie D di quarta serie contro il San Luca. Mesina e Sparacello hanno ribaltato lo svantaggio iniziale, eliminando la corsa della squadra guidata da Francesco Cozza battuta per 2-1. Nella sala stampa del Morra a parlare al termine della gara è stato Giuseppe Ferazzoli, tecnico dei rossoblù che ha lasciato le seguenti dichiarazioni sulla post-season dei vallesi.

Giuseppe Ferazzoli sulla partita di ieri

“I ragazzi hanno fatto una grande partita. Anche nel primo tempo nel quale eravamo in svantaggio nonostante siamo stati un poco precipitosi in alcune giocate abbiamo fatto bene. Il secondo tempo è cominciato in maniera migliore con due reti per noi, poi è arrivata quella situazione con le tre espulsioni del San Luca che non voglio commentare. A me interessa solo la prestazione della squadra ed il risultato ottenuto”.

Il tecnico sulla sfida odierna tra Fc Messina e Acireale

“Il Messina, come successo per noi con il San Luca, parte favorito per il fattore campo e per l’avere il doppio risultato a favore. Aspetteremo l’esito della gara sapendo che se vincesse l’Acireale per noi la finale sarebbe da disputare in casa. Sappiamo però che l’organico del Messina è importante e restano i favoriti anche se l’Acireale nell’ultimo periodo ha avuto buoni risultati”.

Giuseppe Ferazzoli sulla prestazione della Gelbison

“La rete di Mesina ha tolto le tensioni e le preoccupazioni del primo tempo. dove abbiamo preso gol subito e siamo stati precipitosi in tante giocate. Secondo me però la prestazione del primo tempo è stata migliore rispetto a quella della ripresa, dove con tre espulsioni a nostro favore non abbiamo fatto bene quanto dovevamo. Questo però non è il momento dei rimproveri, elogio i ragazzi che si allenano bene e lo hanno dimostrato sul piano fisico. Complimenti ai ragazzi quindi, fermo restando che per la finale servirà qualcosina in più”.

L’allenatore dei vallesi sulla finale

“Arriviamo ad un obiettivo che la Gelbison aveva già centrato, anche se con qualche punto in meno. Cercheremo di fare quel passettino che manca. Attendiamo di capire se sarà il nostro avversario sarà Fc Messina o Acireale e vedremo poi sul campo il da farsi. Per adesso penso solo a quella partita, lasciando lontane tutte le altre voci su futuro e mercato”.