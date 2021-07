Forza Italia: Costabile Spinelli vicecoordinatore provinciale

Il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano, d’accordo con il coordinatore provinciale Enzo Fasano, ha ufficializzato nuove nomine nell’ambito del partito salernitano.

Lello Ciccone e Costabile Spinelli andranno a svolgere, rispettivamente, gli incarichi di vicecoordinatore vicario e vicecoordinatore del partito a Salerno.

“Con questo importante contributo organizzativo – sottolinea De Siano – rafforziamo e rilanciamo l’attività politica nel Salernitano anche in vista dei prossimi impegnativi appuntamenti elettorali. Sono convinto che l’esperienza, l’entusiasmo e l’impegno degli amici Lello e Costabile costituiranno un importante valore aggiunto per un ulteriore e sempre più efficace radicamento di Forza Italia, dei suoi valori e dei suoi progetti sul territorio”.

Il ruolo di Costabile Spinelli

Per l’ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli una nomina importante in un momento in cui sembrava essersi preso una pausa dall’ambito politico – amministrativo, dopo la mancata elezioni al consiglio regionale.