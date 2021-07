Donazioni, cosa fanno le ONLUS e cosa le distingue dalle ONG

Esistono vari rimedi contro il malumore, ma non ce n’è uno che sia efficace come il fare del bene al prossimo. Sapere che con un piccolo dono si possa far sorridere qualcun altro che abbia un gran bisogno di aiuto, che si possa permettere a un bambino piuttosto che una famiglia intera di poter vivere meglio, è certamente la miglior sensazione del mondo. Per portare a termine questa piccola grande missione dell’aiutare il prossimo esistono delle organizzazioni ad hoc che raccolgono fondi e non solo per i più bisognosi: stiamo parlando delle ONLUS. In Italia ne esistono davvero tante, tutte iscritte in un apposito anagrafe stilato dall’Agenzia delle Entrate e ognuna con il proprio ambito di azione specifico. Ma cosa fanno nel concreto questi enti? Come guadagnano? E che differenza c’è tra una ONLUS e una ONG? Andiamo a scoprirlo insieme.

Cosa sono le ONLUS?

La definizione di ONLUS sta proprio nello scioglimento di questo acronimo: si tratta di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Quindi sono enti privati che lavorano sul territorio nazionale senza alcuno scopo di lucro e che, a causa del ruolo di beneficenza ricoperto, possono godere di un regime fiscale agevolato, in modo da poter devolvere la somma raccolta tramite le donazioni interamente allo scopo per cui sono nate. In Italia esistono all’incirca 20mila ONLUS, che si occupano di diversi settori. Si va da quelle che aiutano le persone afflitte da povertà economica, a quelle che, invece, lavorano in ambito di assistenza sanitaria o psicologica. Altre ancora, invece, allargano il proprio raggio d’azione al riconoscimento e alla protezione dei diritti della comunità, come quelli civili o all’istruzione, oppure si occupano della tutela dei patrimoni artistici e culturali. Le più diffuse, però, sono quelle che si interessano dei più piccoli, come Operation Smile, che da anni è l’organizzazione più attiva nel nostro Paese e nel mondo per quel che riguarda i bambini affetti da deformazioni come la labiopalatoschisi, più nota come labbro leporino. È, dunque, molto importante fare una donazione online ad una ONLUS che cura bambini, in modo da regalare la possibilità di una vita normale, sia dal punto di vista sanitario, che socio-economico, a quegli individui che rappresentano il nostro futuro.

Come guadagnano le ONLUS?

Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale possono lavorare attraverso delle donazioni fatte da privati cittadini attraverso diverse modalità. Si può donare sia dal vivo o in rete attraverso un bonifico, compilando un bollettino postale, partecipando a eventi organizzati o acquistando prodotti realizzati dalle ONLUS, o devolvendo il 5×1000 attraverso i vari modelli di dichiarazione dei redditi. L’intero importo raccolto verrà utilizzato per gli scopi dichiarati pubblicamente dall’ente, senza alcun guadagno.

Che differenza c’è tra una ONLUS e un’ONG?

Ultimamente si è sentito parlare spesso anche di ONG, specie in televisione e sui social network. Cosa siano queste ultime è presto detto: si tratta di Organizzazioni Non Governative che fanno parte della grande famiglia delle ONLUS a tutti gli effetti, in quanto anch’esse lavorano senza scopo di lucro. L’unica vera differenza tra le due realtà è che le ONLUS, come visto, lavorano nei campi più disparati (dai bambini ai beni culturali) sul territorio nazionale, mentre solitamente le ONG si limitano alle attività riguardanti la cooperazione allo sviluppo in ambito internazionale. Gli sforzi delle Organizzazioni Non Governative, infatti, si concentrano soprattutto nelle aree del mondo considerate più deboli, che da sole non riuscirebbero a portare avanti un processo di crescita sociale ed economica.