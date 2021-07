Vaccini: ad Acciaroli somministrazioni anche ai turisti

POLLICA. Nell’ultima settimana i contagi sono tornati ad aumentare, anche nel Cilento. Soltanto da Castelnuovo hanno segnalato ben nove nuovi positivi al covid. Ecco perché alcuni comuni stanno provando a spingere sull’acceleratore per portare avanti la campagna di somministrazione dei vaccini.

Vaccini: l’iniziativa di Pollica

A Pollica sarà ora possibile vaccinare non soltanto i residenti ma anche i turisti. Dal prossimo 9 luglio, infatti, si potrà ricevere la seconda dose di Astrazeneca; successivamente prenderanno il via anche le somministrazioni di Pfizer. Le inoculazioni dei vaccini avverranno presso il punto vaccinale di Acciaroli.

«L’obiettivo non è immunizzare solo chi vive stabilmente sul nostro territorio – spiega il sindaco Stefano Pisani – ma tutti quelli che lo frequentano e così, dopo aver condiviso le necessità di molti con i vertici dell’ASL di Salerno ed in particolare del DS 70, abbiamo deciso, grazie anche al grande impegno di volontari e personale strutturato del Punto di Vaccinazione di Acciaroli di programmare alcune sedute per i non residenti».

Come prenotarsi

Per potersi vaccinare è necessario inviare una mail all’indirizzo vaccini@comune.pollica.sa.it allegando il certificato di somministrazione della prima dose, un documento di identità e la tessera sanitaria.

«Per i residenti fuori Regione la procedura è più farraginosa e lunga, ma proveremo comunque ad aiutare tutti», conclude il sindaco Pisani.