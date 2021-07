Polisportiva Santa Maria: 2° posto, con premio in denaro, nella classifica “Giovani D Valore”

Nota lieta per la Polisportiva Santa Maria giunta nella giornata odierna. La squadra cilentana, infatti, è risultata la terza classificata del girone I di Serie D nella classifica “Giovani D Valore”. La stessa premia i team che utilizzano maggiormente i cosiddetti “under” concedendo loro largo minutaggio, cosi da stilare una graduatoria. Nel girone I di quarta serie a primeggiare è stato il Rende con 1740 punti , seguito dalla Polisportiva Santa Maria Cilento a quota 1120 e dalla Cittanovese con 872 punti. Soddisfazione nel club giallorosso che ha diramato il seguente comunicato.



Giovani D Valore: il post dei giallorossi del Cilento

La Polisportiva Santa Maria si piazza al secondo posto nella classifica del progetto Giovani D Valore. La classifica premia le società che utilizzano un numero maggiore di giovani under rispetto alla quota obbligatoria. La Lega Nazionale Dilettanti ha, infatti, ufficializzato la graduatoria finale, per ciascun girone. Quello I vede i giallorossi del Cilento chiudere al secondo posto del raggruppamento con 1120 punti. In virtù del piazzamento ottenuto, la società cilentana, guidata presidente Francesco Tavassi, riceverà un premio di denaro dalla Lega Nazionale Dilettanti di 15mila euro. Si tratta di un riconoscimento importante per il club di Santa Maria di Castellabate, e non solo sotto il profilo strettamente economico. La società giallorossa, infatti, si è sempre distinta per l’attenzione verso i più giovani, partendo dalla Scuola Calcio Élite, cercando di coniugare sempre l’aspetto ludico con quello agonistico.

I ringraziamenti di ieri del presidente

“Voglio complimentarmi con la squadra, con il mister Esposito, lo staff tecnico e i dirigenti che hanno saputo tenere la dritta via. Volevo ringraziare i tantissimi sponsor, i soci della Polisportiva Santa Maria, mio figlio Alfonso, le famiglie Rizzo e Tortora e mio nipote Antonio tutti sempre molto vicini al nostro impegno. Da questo punto di vista spero che l’imprenditoria locale possa sposare sempre di più la nostra causa. Grazie anche all’ente comunale, che ci permette di fare determinati investimenti sul campo “Carrano”, e alle forze dell’ordine. Poi come non menzionare i tifosi, vicini sempre con il loro sostegno anche in una stagione purtroppo complicata per loro con le tante restrizioni presenti. Complimenti anche all’Acr Messina per la promozione meritata e alle tante squadre che hanno dato interesse e spessore a questo campionato”.