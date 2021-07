Laurito: aula del Centro Multimediale intitolata ad Angelo Vassallo

Ieri presso il comune di Laurito si è tenuta la cerimonia per l’intitolazione dell’aula riunioni del Centro Multimediale in onore di Angelo Vassallo. La manifestazione è stata organizzata dal Sindaco Vincenzo Speranza, in concomitanza all’assemblea dei sindaci della Comunità del Parco che si è tenuta sempre a Laurito presso la palestra comunale.

Verso le ore 18.00 alla presenza di Antonio Vassallo, figlio del compianto sindaco di Pollica, ha avuto luogo la cerimonia nell’aula riunioni del Centro Multimediale alla presenza di numerosissimi sindaci, circa 40, e al termine della quale, dopo 1 minuto di raccoglimento e lo scoprimento della targa per mano di Antonio Vassallo, l’assise si è trasferita presso la palestra comunale dove ha avuto luogo l’inizio dei lavori della Comunità del Parco che al primo punto dell’ordine del giorno aveva proprio la commemorazione di Angelo Vassallo.

La commemorazione ha registrato gli interventi di Salvatore Iannuzzi, Presidente della Comunità del Parco, e di Vincenzo Speranza, Sindaco di Laurito, che ha fortemente voluto ed organizzato l’evento insieme al Presidente della Comunità del Parco, ed infine di Antonio Vassallo, figlio di Angelo, che ha fatto un intervento molto toccante richiamando soprattutto l’opera del padre e l’importanza di esprimergli gratitudine, come in questa occasione, con vero senso di sincerità.

Il dispositivo della delibera adottata dai sindaci si è concluso con una richiesta agli organi inquirenti di continuare le indagini affinché si accertino le ragioni e le cause della morte del sindaco pescatore.