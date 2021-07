Imparare a conoscere gli ETF

Man mano che il mondo del trading online si espande giorno dopo giorno ad un numero sempre maggiore di smartphone e tablet, alcuni degli strumenti di trading meno conosciuti stanno iniziando a ricevere la loro giusta quota di attenzione, come gli Exchange Traded Funds, o ETF. Cominciamo spiegando cos’è un ETF, come funziona all’interno dei mercati finanziari, e come puoi fare trading sugli ETF con le piattaforme di trading basate su app in CFD. Troppe abbreviazioni? Non preoccuparti, ci riuscirai in men che non si dica.

Cos’è un ETF?

Un ETF è un’attività finanziaria che comprende un certo numero di altre attività (come le società di una particolare industria o settore di mercato), la cui performance influenza i movimenti di prezzo che vengono poi investiti dai trader sui mercati. Hai bisogno di aiuto per visualizzarlo? Pensate a un ETF come a un “paniere” di attività che rappresentano un particolare mercato o settore o anche una materia prima e, in base alla performance delle società e delle attività al suo interno, il prezzo dell’ETF si muove su e giù nei mercati finanziari, dando ai trader che investono nel movimento dei prezzi opportunità di trading (così come dei rischi).

Perché un trader dovrebbe scegliere gli ETF?

Ci sono molte ragioni per cui un trader moderno potrebbe scegliere di includere gli ETF nel suo portafoglio, tuttavia una delle ragioni più popolari per fare trading sugli ETF con piattaforme basate su app in CFD si riduce alla diversità. La diversificazione del portafoglio è un argomento caldo tra i trader al giorno d’oggi, e gli ETF forniscono l’opportunità di esporre il tuo portafoglio a un’ampia varietà di opzioni di mercato. Per esempio, se hai iniziato il tuo viaggio nel trading in CFD con le coppie di valute, potresti scoprire che il tuo portafoglio è composto principalmente da coppiedi valute. Ora supponiamo che tu decida che vorresti diversificare il tuo portafoglio per includere altri tipi di strumenti, ma non vuoi fermarti su qualcosa in particolare. Scegliendo un ETF come Global Cannabis, per esempio, esporresti il tuo portafoglio alla fiorente industria della cannabis. Ma alla fine della giornata, scegliere di scambiare gli ETF con piattaforme basate su app in CFD è semplicemente una questione di scelta e di obiettivi di trading.

Diversi tipi di ETF

Gli ETF sono disponibili in molte forme e dimensioni, e possono essere classificati in cinque categorie principali:

Gli ETF azionari comprendono una varietà di azioni di società di riferimento in un certo settore o industria, e seguono la loro performance, quasi come un indice.

Gli ETF sulle materie prime contengono una selezione di beni come l’oro, e riflettono i loro movimenti di prezzo.

Gli ETF settoriali seguono l’andamento del mercato di certi settori del mercato azionario statunitense, da quello finanziario a quello industriale, tecnologico e persino sanitario.

Gli ETF obbligazionari presentano una selezione di obbligazioni.

Gli ETF internazionali sono simili agli altri, ma possono presentare attività di paesi distinti o blocchi di paesi.

ETF popolari

Se hai intenzione di scambiare ETF con piattaforme basate su app in CFD, per prima cosa dovrai sapere cosa c’è là fuori. Una cosa da ricordare è che mentre alcuni ETF possono essere più popolari di altri, questo non li rende migliori. Piuttosto che travolgerti con i primi 10 ETF, facciamo un giro tra i primi 5 ETF per avere un po’ di informazioni su ciascuno:

– SPDR S&P 500 ETF: Come il più grande e popolare ETF sulla terra, con 330 miliardi di dollari in attività totali e quasi 80 milioni di azioni scambiate ogni giorno, l’SPDR S&P 500 è basato sull’indice S&P 500.

– Invesco QQQ ETF: Questo ETF ad alto rendimento segue la performance dell’indice Nasdaq 100, che ha avuto un aumento del 45% nel 2020 e contiene società come Apple e Amazon.

Vanguard Growth ETF: Piuttosto che focalizzarsi su un particolare settore, Questo ETF contiene società viste come aventi un maggiore potenziale di crescita, come Apple.

SPDR Gold Shares ETF: Chi è alla ricerca di materie prime potrebbe trovare interessante l’SPDR Gold Shares ETF. L’oro è tradizionalmente pensato come uno strumento di “rifugio sicuro” a causa della sua tendenza a salire in tempi di turbolenze di mercato, e questo ETF contiene lingotti d’oro, il cui prezzo è parametrato al metallo stesso.

– iShares Core DAX UCITS ETF: questo ETF (tracciato alla Vestle dal Germany 30 Fund) è legato all’andamento dell’indice DAX, che segue i 30 titoli più grandi e più scambiati quotati alla Borsa di Francoforte. In pratica è il barometro della più grande economia d’Europa.

Conclusioni

Se hai intenzione di scambiare gli ETF con piattaforme basate su app in CFD, dai un’occhiata a Vestle, uno dei principali broker regolamentati europei. Vestle offre centinaia di strumenti in CFD tra cui diversi ETF top come il Germany 30 Fund, Global Gold Miners ETF, Global Blockchain, Global Cannabis, e molti altri, così come una grande varietà di materie prime, azioni, indici, coppie di valute estere e criptovalute. Unisciti a Vestle oggi stesso e approfitta di una selezione di materiali didattici gratuiti per aiutarti a fare trading con fiducia. Assicurati di seguire Vestle sui social media, in quanto puoi ottenere preziose informazioni di mercato dalla pagina social di un broker regolamentato come Vestle.

