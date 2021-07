Oroscopo: Capricorno, enormi soddisfazioni in amore

Ariete

In questi giorni l’energia creativa abbonda: sfruttatela al meglio. In amore siete troppo sleali.

Toro

Oggi il più piccolo errore potrebbe compromettere i passi avanti fatti. Vita affettiva allegra.

Gemelli

La voglia di fare nel lavoro è tanta: c’è da capire in quale direzione. In amore non siate precipitosi.

Cancro

La situazione nel lavoro non è allarmante, ma qualche problema c’è. Bella storia d’amore.

Leone

Cercate di capitalizzare l’esperienza acquisita in un lavoro gestito in autonomia. Amore immeritato.

Vergine

Niente dubbi, nel lavoro avete ormai imboccato una strada precisa. Sentimenti in crescita.

Bilancia

Con la diplomazia tutto si aggiusterà alla perfezione. Affetti burrascosi ma molto stimolanti.

Scorpione

Un po’ di tensione nell’ambiente di lavoro: tutto andrà per il meglio. Gioie intense in amore.

Sagittario

Nel lavoro la vostra situazione ha bisogno di un’intuizione geniale. In amore siate comprensivi.

Capricorno

Sarete molto favoriti dalla sorte nei vostri affari. Enormi soddisfazioni in amore.

Acquario

Liquidate al più presto questioni di lavoro che tenete in sospeso. Soddisfazioni sentimentali.

Pesci

Nel lavoro l’ottimismo vi aiuterà a trovare giuste soluzioni. Un legame affettivo sta diventando serio