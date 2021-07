L’almanacco del 5 luglio 2021

E’ il 186° giorno dell’anno, 27ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 179 giorni.

Santi del giorno

S. Antonio M. Zaccaria sac.

S. Filomena mart.

Ss. Giovanni e Simone m.ri

Etimologia

Filomena, dal greco “philoméla”, mitica figlia del re ateniese Pandione, amata da Tereo, il personale riprende un termine significante “amante del canto”. Estremamente diffuso in tutta Italia sin dal secolo scorso, grazie all’acceso culto per alcune sante, è oggi modestamente attestato in prevalenza al Sud.

Proverbio del giorno

Luglio con sacco e saio porta chicchi sul granaio.

Aforisma del giorno

Era sempre in ritardo per principio, ritenendo che la puntualità ruba il tempo. (O. Wilde)

Accadde Oggi

1946 – Lancio del bikini

1841 – Cook inventa il viaggio organizzato

1996 – Nasce Dolly, primo mammifero clonato

1687 – Newton pubblica i Principia Mathematica

Sei nato oggi?

Sono molto rari i momenti opachi nella vita dei nati il 5 luglio, poiché, grazie all’energia di Mercurio, essi saltano continuamente da un’attività all’altra, provando e riprovando ogni volta, per poi passare subito oltre. Amano la varietà e lo scintillio della vita, le persone e le attività strane e fuori dal comune, le combinazioni di colore, i panorami. Sempre in rapido movimento, dal punto di vita fisico e mentale, i nati del 5 luglio sanno affascinare e catturare il cuore di chi sta loro accanto. Queste persone non solo sanno riconoscere le occasioni ma sono addirittura in grado di cercarle, sono abilissimi nell’arte della persuasione, carismatici e influenti

Celebrità nate in questo giorno

1947 – Giancarlo Magalli

1907 – Ruggero Orlando

1889 – Jean Cocteau

1966 – Gianfranco Zola