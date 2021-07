Cametota: le informazioni arrivano via Telegram

E’ attivo già da mesi e funziona con centinaia di cittadini iscritti, il canale Telegram del Comune di Camerota. Il servizio di messaggistica istantaneo affianca gli altri canali già in uso per le comunicazioni ufficiali.

Il servizio era nato già durante il lockdown di Marzo 2020, per dare la possibilità ai cittadini di rimanere sempre informati durante l’emergenza Covid-19.

Il canale “Comune di Camerota” è utilizzato quotidianamente per informazioni utili ai cittadini: aggiornamenti sulla viabilità, pubblica sicurezza e allerta meteo, variazioni orari uffici comunali, opportunità, promemoria per le scadenze, eventi in agenda e comunicazioni last minute.

Per seguire il Comune su Telegram, è necessario scaricare l’app (gratuita) per smartphone o tablet “@comunedicamerota” e unirsi al canale (contraddistinto dal logo del Comune).

Ogni volta che verrà pubblicato un aggiornamento, si riceverà così una notifica, che sarà possibile anche silenziare.

Telegram prevede che i membri del canale non possano vedere gli altri partecipanti ma possano invece condividere con i propri contatti le informazioni che ricevono.

Chi è già in possesso dell’app può utilizzare questo link ed entrare nel canale: https://t.me/comunedicamerota