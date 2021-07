Cicerale, restyling della piazza con i fondi del Governo

CICERALE. Si punta alla riqualificazione della piazza adiacente l’edificio Comunale sito alla Circonvallazione San Giorgio, nel comune di Cicerale, retto dal sindaco Gerardo Antelmo.

L’Ente, infatti, è beneficiario di un contributo proveniente dal DPCM del luglio 2020 realizzato di concerto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che assegna risorse per investimenti in infrastrutture sociali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 per i paesi del Mezzogiorno.

Il Comune, assegnatario del contributo, anche per questo 2021 di 16.917,50 euro, ha quindi redatto il progetto definitivo che comporta non solo la riqualificazione della piazzetta, ma anche i relativi gradoni.