Capaccio Paestum: incrementato il personale di Polizia Municipale

CAPACCIO PAESTUM. Con l’inizio dell’estate aumenta il personale della polizia municipale. Dal primo luglio, infatti, sono 5 le unità in più a supporto di quelle già in servizio. Non solo: l’amministrazione Alfieri ha previsto la proroga dei rapporti in scadenza nel mese di giugno per ulteriori 4 mesi e a 18 ore settimanali; anche i nuovi assunti svolgeranno le attività alle medesime condizioni.

Polizia Municipale: più controlli durante l’estate

La scelta di incrementare il personale della polizia municipale è la conseguenza dell’aumento di presenze durante la stagione estiva sul territorio in tutti i centri del comprensorio e n particolare di quelli costieri.

Una necessità, quindi, finalizzata a “fronteggiare esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, con particolare riguardo al fenomeno dei flussi stagionali, con l’obiettivo di accrescere la percezione della sicurezza urbana, della viabilità di Capaccio Paestum, dell’accoglienza per un territorio comunale a prevalente vocazione turistica”, osservano da palazzo di città.

Sarà quindi possibile garantire una maggior sicurezza sulle strade, la regolarità della sosta, una più attenta vigilanza dell’intero territorio.