Blocco condivisioni su Facebook: possibile bug

Facebook nella bufera per alcuni problemi che da diversi giorni stanno registrando gli utenti. Si ipotizza si una bug ma in realtà la causa dei problemi registrati sul social network non è chiara, anche perché il colosso di Mark Zuckerberg non è ancora intervenuto nel merito. Ma cos’è successo? Molti utenti e pagine si sono ritrovati con l’account bloccato temporaneamente, quindi non hanno potuto neppure condividere link.

«Il tuo account è momentaneamente soggetto a restrizioni. Ti è stato temporaneamente impedito di condividere link», questo il messaggio che molti utenti hanno visto comparire ieri ad ogni tentativo di condivisione di un post.

Le segnalazioni sono proseguite anche nelle ultime ore, tra utenti “bloccati” e altri che invece spiegano di essere riusciti “a singhiozzo” a pubblicare contenuti.

C’è chi parla di censura, chi evidenzia come i post bloccati siano principalmente di natura politica, chi invece li collega ad altri tipi di contenuti. L’ipotesi è stata smentita.

Si è anche pensato che fosse un problema emerso da qualche intervento volto a limitare il fenomeno dello spam su scala globale. Anche questa tesi è tramontata quando si è capito che anche pagine che condividono pochi contenuti hanno avuto problemi.

Dunque, si tratterebbe proprio di un bug. In assenza però di comunicati ufficiali, non vi sono dunque riscontri. Gli utenti, che continuano a lanciare segnalazioni, si aspettano però spiegazioni.