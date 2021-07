Vibonati: va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per l’Ente

VIBONATI. Conferito un incarico di collaborazione a titolo gratuito per un ex dipendente, attualmente in pensione. La decisione è stata assunta dall’amministrazione di Vibonati, retta dal sindaco Franco Brusco.

Una necessità per l’Ente, in quanto occorreva procedere ad una integrazione del personale secondo il piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021. L’ente aveva anche indetto un concorso per un posto di Istruttore amministrativo, ma a causa delle misure di contenimento varate per il contrasto all’emergenza epidemiologica del Covid-19, il Governo decise di sospendere lo svolgimento dei concorsi pubblici.

E così il Comune non ha potuto far altro che adoperarsi in questa situazione tampone, stante il grave calo di personale. L’incarico del collaboratore avrà durata di dodici mesi.

Il professionista riceverà un rimborso spese per il trasferimento giornaliero dal comune di residenza, Torre Orsaia.